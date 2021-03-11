“الماص” يتكفل بالمصاريف العلاجية والطبية لقدماٸه

جدة - عبدالحي حسين - عقد اسماعيل الجامعي، رئيس نادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعاً تواصلياً على شرف قدماء لاعبي النادي .

وخلص الاجتماع، وفق بلاغ للفريق الفاسي، إلى منح بطاقات شرفية لقدماء اللاعبين للولوج إلى الملعب ومتابعة مقابلات الفريق.

وقرر الفريق، يضيف البلاغ ذاته، التكفل بجميع النفقات والمصاريفهم العلاجية والطبية لقدماء لاعبي الممثل الأول للعاصمة العلمية، وعقد لقاءات تواصلية كلما أتيحت الفرصة لذلك، فضلا عن إنشاء جمعية قدماء اللاعبين والأطر والرؤساء السابقين للنادي.

وتطرق البلاغ الی إنطلاق أشغال بناء مركز التكوين خلال الشهرين المقبلين، وإنشاء متحف بمساعدة قدماء النادي سيتوفر على صور وأقمصة النادي منذ التأسيس ويوثق إنجازات وتتويجات قدماء اللاعبين بألوان المغرب الفاسي، علاوة علی إحداث لجنة تقنية للتنقيب عن المواهب