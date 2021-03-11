الوداد يقتسم صدارة البطولة الاحترافية مع الرجاء عقب التعادل مع المغرب التطواني

جدة - عبدالحي حسين - تعادل فريق الوداد البيضاوي مع مضيفه فريق المغرب التطواني بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتها،مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” – القسم الأول- لكرة القدم.

وكان فريق الوداد البيضاوي سباقا للتسجيل عبر التنزاني سايمون مسوفا (د 13) والهداف أيوب الكعبي (د 17)، قبل أن يعدل النتيجة للفريق التطواني هشام الخلوة (د 34) ومحمد كمال (د 36).

وتصدر فريق الوداد البيضاوي، بعد هذا التعادل، سبورة الترتيب، إلى جانب فريق الرجاء البيضاوي بمجموع 19 نقطة، فيما حل فريق المغرب التطواني في المركز الـ11 إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي والفتح الرياضي برصيد تسع نقاط.