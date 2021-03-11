بنعبد الله لـ”اليوم 24″: أتأسف لما أقدم عليه بنكيران وقانون “الكيف” لا يجب أن يستغل من قبل أوساط فاسدة

جدة - عبدالحي حسين - بعد تجميد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، مساء اليوم الخميس، عضويته في حزب العدالة والتنمية، وقطع علاقته مع أمينه العام، وبعض قياديي الحزب، عبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، عن أسفه على ما أقدم عليه ابن كيران.

وقال نبيل بنعبد الله في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الأمر فينهاية المطاف مرتبط بحزب العدالة والتنمية، والحرية الشخصية لابن كيران، الذي وصفه بـ”الأخ، والصديق”.

وفيما يخص مصادقة الحكومة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حذر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من استغلال بعض الأوساط الفاسدة، التي تسعى إلى تقنين أنشطتها، عبر هذا القانون.

وأوضح بنعبدالله أن قانون تقنين “الكيف” موضوع قابل للنقاش، وسيتفاعل معه الحزب إيجابا، مشددا على “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الضوابط، والاحتياطات، تفاديا أن يستغل هذا النص من قبل أوساط فاسدة تسعى إلى تقنين عملها بهذه الطريقة”.

وأورد المتحدث نفسه أن القانون السالف الذكر يجب أن يكون لصالح فئات مستضعفة في المناطق المعنية، التي تقدر بالآلاف، مشيرا إلى أنه إذا كان هذا القانون سيخرج هاته الأسر من وضعيتها المزرية، أو سيمكن المغرب من تحسين قدراته في المجالات الطبية، والتجميلية، والصناعية، فكل ذلك سيكون جيدا.

يذكر أن الحكومة حسمت، اليوم، موقفها من مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمصادقة عليه، وسط حالة انقسام حادة داخل الحزب الأغلبي حول هذا القانون، وتمجيد أمينه العام السابق عضويته داخل الحزب.