دول أوروبية تندد بهجوم الحوثيين على مدينة مأرب

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

نددت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، بهجوم ميليشيات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدينة مأرب.

وجاء في البيان: ”نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد السعودية“.