واشنطن تدعو مليشيا الحوثي لوقف هجماتها على مأرب والسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي لإنهاء هجماتها على مدينة مأرب اليمنية، والسعودية.

وأصدرت الخارجية الأمريكية مساء الخميس بيانا أعلنت فيه إحراز "بعض التقدم المأمول" بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، لكنها دعت مختلف الأطراف إلى المزيد من الالتزام.



وقالت الوزارة في بيان عقب عودة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج من جولة في الخليج والأردن، إن على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنهاء هجومها على منطقة مأرب، ووقف الهجمات على السعودية".

وفي بيان منفصل، رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتصويت البرلمان الليبي لصالح منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأكد البيان على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

واقتصرت جلسة مجلس النواب الليبي في يومها الثالث بمدينة سرت على التصويت لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، من دون الخوص في المزيد من المناقشات.

وستتسلم الحكومة الليبية الجديدة مقاليد الأمور في جميع أرجاء البلاد، فيما ينتظر أن تختفي الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني المتمركزة شرق البلاد، منهية بذلك انقساما في البلاد تواصل منذ عام 2014.