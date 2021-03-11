رسالة من رئيس أرمينيا لولي عهد أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من أرمين ساركيسيان رئيس أرمينيا.

تسلم الرسالة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الخميس، لدى استقباله على عشاء عمل في أبوظبي آرا أيفازيان وزير خارجية أرمينيا.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الاستثمارية والأمن الغذائي.

كما استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء الإمارات.





ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير خارجية أرمينيا، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

من جانبه أعرب آرا أيفازيان عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقتها الثنائية مع الإمارات التي تشهد تطورا مستمرا في العديد من المجالات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.