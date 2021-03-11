محمد بن زايد ونتنياهو يبحثان علاقات البلدين في ضوء معاهدة السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبنيامين نتنياهو، تقدم العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في ضوء اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

مباحثات إماراتية - إسرائيلية جرت خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من رئيس وزراء إسرائيل.

وعقب الاتصال جرى الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل .

ومن المقرر أن تقوم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما سيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.

يأتي تأسيس الصندوق بعد التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي التاريخي بين البلدين؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إثنين من الاقتصادات المزدهرة في المنطقة وفتح المجال للاستثمارات وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة.

وتعد هذه المبادرة إحدى نتائج اتفاقية السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجسد الاتفاقية روح الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى إرادتهم المشتركة للنهوض بالمنطقة وتقديم نموذج لفوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة.

والإثنين قبل الماضي، قدم آل خاجة أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كأول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى تل أبيب.

ومنذ ذلك الوقت، التقى السفير الإماراتي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جابي أشكنازي وعددا من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.