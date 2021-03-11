إدانة أمريكية أوروبية لهجوم الحوثي على مأرب اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت عدة دول أوروبية والولايات المتحدة هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب اليمنية.

وأصدرت الدول بيانا مشتركا مساء الخميس، جاء فيه "نحن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد السعودية".

وتشن مليشيا الحوثي هجوما بريا على محافظة مأرب شرقي اليمن، إلا أن هجومها أفشله الجيش اليمني بمساعدة قوات تحالف دعم الشرعية، والقبائل اليمنية التي وجهت صفعة قوية للمليشيا الإرهابية، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن محافظة مأرب عصية على السقوط في يد مليشيات الحوثي.

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، في تصريحات صحفية، إن "الفضل في ذلك يرجع إلى صمود الجيش اليمني ومساندة القبائل للحكومة الشرعية".

وأضاف المالكي أن "الأوضاع في محافظة مأرب مستقرة والحياة طبيعية ولكن هجمات مليشيات الحوثي تهدد سلامة المدنيين".

وأشار المتحدث باسم التحالف العربي إلى أن "الجيش اليمني معنوياته مرتفعة، وكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة، لافتا إلى أن "مليشيات الحوثي تنفذ أوامر الحرس الثوري الإيراني".

ومن جانبه، قال رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، إن "خطتنا القادمة تحرير ما تبقى من أراضٍ تحت سيطرة مليشيات الحوثي".