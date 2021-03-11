مصر والسودان يؤكدان تكثيف التنسيق بشأن سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكدت مصر والسودان أهمية تكثيف التنسيق الحثيث بينهما في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الذي يزور القاهرة حالياً.

وقال المتحدث إن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وقبل موسم الأمطار المقبل.

وأضاف أن الرئيس المصري أعرب خلال اللقاء عن الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية التي تربط بين البلدين وشعبي وادي النيل.

وأكد السيسي أن تلك الثوابت طالما مثلت نهجا راسخا للسياسة المصرية خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها السودان والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به.

كما أكد دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل ومتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون المطروحة وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يجعله نموذجا يحتذى به لباقي المنطقة.

وأوضح المتحدث أن حمدوك أشار من جانبه إلى الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العلاقات المصرية السودانية واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط التاريخية مع مصر التي تعد مركز ثقل المنطقة العربية والقارة الأفريقية ومحور صون الأمن الإقليمي بأسره.

وأشاد حمدوك في هذا السياق بالمواقف المصرية الصادقة والممتدة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء شهد التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين خاصة ما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي إلى السودان وتدريب الكوادر السودانية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية. وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى تبادل الرؤى بشأن مجمل القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل حيث أطلع الرئيس السيسي من حمدوك على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي إن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للقاهرة تعزيز للتوجه الإيجابي في العلاقات بين البلدين، ودعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وأكدت المهدي في تصريحات لـ «الاتحاد» أهمية التعاون بين البلدين في البناء والتنمية، وترسيخ الشراكة والعلاقات بين شعبي البلدين، وأعلنت تقدير بلادها لالتزام مصر بدعم الحكومة الانتقالية، والعمل من أجل تعزيز العلاقات مع السودان، في جميع المجالات، في الربط الكهربائي والسكك الحديد والتبادل التجاري، وغيرها من المجالات.

بدوره، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تبدي قلقها من اعتزام إثيوبيا المضي قدماً في الملء الثاني بدون التنسيق مع مصر والسودان، موضحاً أن القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع حمدوك، أن البلدين ضد أي تحرك من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الشعبين السوداني والمصري، وأشار إلى الحاجة إلى استمرار التنسيق التام للمواقف بينهما، للحفاظ على مصالح الشعبين.