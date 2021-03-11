30 ضربة جوية تستهدف «داعش» شمال العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن طيران التحالف الدولي نفذ 30 ضربة جوية، استهدفت مواقع وأوكار تنظيم «داعش» إرهابي في سلسلة جبال «قرة جوخ» شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أمس: إنه «بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته الناجحة والنوعية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك أوكارهم، وبعد مجموعة من العمليات المتميزة والاستباقية». وذكر البيان أن «قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ سبقها 30 ضربة جوية لطيران التحالف الدولي، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين». ووفق البيان «باشر طيران الجيش منذ الصباح الباكر بتقديم الإسناد الجوي القريب لهذه العملية التي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة جبال قره جوخ».

إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الوطني أمس، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين في الأنبار.

وقال الجهاز في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: إنه «من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعمليات نوعية امتازت بالمراقبة والتعقب، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من الإطاحة وفق مذكرات قضائية بستة عناصر ينتمون لعصابات داعش الإرهابي».

وأضاف أن «هؤلاء عملوا بما يسمى بديوان الجند ضمن ما يعرف بولاية الأنبار»، مشيراً إلى أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عسكرية عدة، طالت المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية خلال عمليات التحرير». وأكد الجهاز أنه «تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم».

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، مقتل شرطي وجرح آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي البلاد. وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن «شرطياً قتل وأصيب آخر من مفرزة تابعة لشرطة محافظة الديوانية خلال مسح طريق في المحافظة». وأضافت، أن «العبوة انفجرت على الخط الدولي السريع بمحافظة الديوانية، وأدت إلى مقتل شرطي وجرح آخر».