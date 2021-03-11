وفاة طفلين بانفجار لغم في تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

قال مصدر طبي تونسي إن طفلين لقيا حتفهما في انفجار لغم أمس، بجبل السلوم الواقع بمحافظة القصرين الذي شهد مواجهات سابقة بين قوات الجيش ومسلحين يتحصنون به.

وأفاد مصدر طبي بأن طفلين يبلغان من العمر 11 عاماً و14 عاماً توفيا على الفور إثر انفجار اللغم بعد حصول إصابات بالغة في جسديهما. وأضاف المصدر أن والدة أحد الطفلين أصيبت أيضا خلال الانفجار، لكن حالتها مستقرة، وهي تخضع للفحوص في مستشفى بالقصرين.

ويشهد جبل السلوم وباقي المرتفعات في القصرين وفي المناطق الغربية لتونس، حيث يتحصن العشرات من المسلحين، انفجارات متكررة لألغام تقليدية الصنع تسببت في وفاة عسكريين أثناء عمليات تمشيط ومدنيين عادة ما يكونون من الرعاة للمواشي.

وفي فبراير الماضي توفي 4 عسكريين كانوا على متن سيارة عسكرية في انفجار لغم أثناء عملية تمشيط بجبل المغيلة التابع لولاية «سيدي بوزيد» القريبة من القصرين.