واشنطن: لا رفع للعقوبات عن إيران قبل عودتها للالتزامات النووية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

شدّدت واشنطن على أنّها لن ترفع أيّاً من العقوبات التي تفرضها على طهران قبل أن تعود الأخيرة إلى احترام كامل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني، معتبرة أنّ الكرة في هذا الملفّ هي الآن في ملعب إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إنّ «الكرة في ملعب الإيرانيين لمعرفة ما إذا كانوا مهتمّين حقاً بحوار دبلوماسي أم لا. نحن مهتمّون به». وذكّر الوزير الأميركي بأنّ «الولايات المتّحدة قبلت دعوة أوروبية للمشاركة في حوار مباشر مع طهران، لكنّ إيران حتى الآن قالت لا».

وخلال جلسة الاستماع أكّد وزير الخارجية أنّ ما يُحكى عن أنّ الإدارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر لدول معيّنة، مثل كوريا الجنوبية أو العراق، للإفراج عن مليارات من الدولارات من أموال النفط الإيراني المجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية، ليس سوى معلومات خاطئة. وأكّد بلينكن أنّ أيّ ضوء أخضر بهذا الشأن لن يصدر إلا بعد أن تعود طهران إلى الاتفاق النووي.

وقال: «إذا عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فسنفعل الأمر نفسه».

وأوضح أنّ «هذا الأمر سيشمل إذا تعلّق الأمر بذلك، إذا وفت إيران بالتزاماتها كما ينبغي تخفيف العقوبات كما ينصّ عليه الاتفاق ولكن ما لم تعُد إيران، وإلى أن تعود، إلى الوفاء بالتزاماتها، فلن تحصل على هذا التخفيف».