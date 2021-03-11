دي جي يوسف” يجمع كارول سماحة ولاغتيست في أغنية راب- فيديو”

جدة - عبدالحي حسين - أفرج الفنان الموسيقى المغربي”دي جي يوسف”، عن الأغنية التي جمع فيها بين مغني الراب المغربي لاغتيست، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، والمغني الكويتي دافي.

واستطاع العمل الجديد الذي يجمع نجوما من أصناف غنائية مختلفة، احتلال المرتبة الأولى في تطبيق أنغامي لأكثر الأغاني رواجا.

أغنية “حياتي” من كلمات وألحان كل من المغربي جلال الحمداوي بمشاركة المغنيين المشاركين في الأغنية، ومن توزيع “دي جي يوسف” وجلال الحمداوي ولارتيست؛ أما الإنتاج فهو لـ”دي جي يوسف”، والتوزيع لشركة سوني ميوزك العالمية.

وتخوض النجمة اللبنانية كارول سماحة، تجربة غناء الراب للمرة الأولى، إلى جانب كل من لاغتيست صاحب الجماهيرية الكبيرة في المغرب الكبير، إضافة إلى دافي الشهير في الخليج العربي.

ويأتي هذا العمل ضمن مشروع Keep Connected الذي أطلقه الـ” دي جي يوسف”، محاولا من خلاله مزج الفن المغاربي بالمشرقي وبالموسيقى العالمية، بمشاركة أصوات مختلفة.