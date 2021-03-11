5 حقائق قد لا تعرفونها عن ديربي الأندلس

جدة - عبدالحي حسين - تعتبر مباراة ديربي الأندلس المعروفة باسم ديربي إشبيلة أيضاً، بين إشبيلية وريال بيتيس، مليئة بالشغف والإثارة دائماً ولها ترقب خاص كلما يحين موعدها في الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا سانتاندير”، وهي التي تحمل حقائق وقصص بعضها قد يكون سيريالياً بعض الشيء وغير قابل للتصديق، وهذه خمس حقائق قد لا تعرفونها عن هذه المواجهة المميزة.

1. تعود هذه المباراة إلى زمن طويل

أقيمت أول مواجهة ديربي رسمية بين فريقي عاصمة الأندلس في عام 1915، في وقت قريب بعد تأسيس ريال بيتيس كما نعرفه اليوم، والذي حقق الفوز يومها 1-صفر على إشبيلية بفضل هدف ألبيرتو هينكي، وقاموا بعرض الكأس التي حصلوا عليها بعد المباراة في جميع أرجاء المدينة.

وأقيمت أول مواجهة ديربي غير رسمية في عيد الحب “فالنتاين” في عام 1909، وبشكل محزن فإن نتيجة ذلك اللقاء ضاعت في التاريخ وما تزال لغزاً حتى يومنا هذا.

2. كلا الفريقان حقق لقب “لاليغا” في قائمة حصرية تضم 9 أندية فقط تاريخياً

يعتبر إشبيلية وريال بيتيس من بين أكثر الفرق نجاحاً وإبداعاً في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وحصل ريال بيتيس على لقب “لاليغا” الأول للمدينة عندما احتل المركز الأول في موسم 1934-1935، تحت إشراف المدرب الإيرلندي باتريك أوكونيل، تبعه إشبيلية بعد عقد من الزمن، متفوقاً على برشلونة بفارق نقطة واحدة في الموسم الخامس عشر في تاريخ الدوري الإسباني “لاليغا”.

3. خوسيه أنطونيو رييس يقود قائمة هدافي القرن الـ 21

خوسيه أنطونيو رييس أسطورة المدينة التي تعد مسقط رأسه، الذي توفى بشكل مأساوي في حادث سير في عام 2019، هو أفضل هداف في الديربي منذ مطلع القرن الحالي برصيد 5 أهداف، ويأتي خلفه فريدريك كانوتيه وكيفن غاميرو بفارق هدف واحد، وكلاهما من المهاجمين المولدين في فرنسا اللذين قادا خط هجوم إشبيلية في السنوات الماضية، وتوزعت أهداف ريال بيتيس بصورة أكبر بين لاعبيه حيث كان هدافه منذ عام 2000، لاعب خط الوسط بنيات اتشيبريا، الذي كان يلعب مع أتلتيك بلباو في شمال إسبانيا حتى صيف 2020.

4. ديربي تواجد على الساحة الأوروبية

كما لو أن هذا الديربي لا يمكن أن يصبح أكثر حدة، فقد أقيم أيضاً مرة واحدة على الصعيد الأوروبي عندما التقيا في مرحلة خروج المغلوب في مسابقة “يوربا ليغ”، وتحديداً في دوري الـ 16 من موسم 2013-2014، وبشكل مناسب ذهبت المواجهة إلى ركلات الترجيح بعد أن حقق كلاهما الفوز 2-صفر خارج أرضه، وربما أقيمت مباراة الإياب على ملعب بينيتو فيامارين الخاص ببيتيس، لكن مشجعي فريقه عادوا إلى ديارهم محبطين حيث فاز إشبيلية بركلات الترجيح 4-3، قبل أن يتوج بلقب البطولة بركلات الترجيح أيضاً ضد بنفيكا في النهائي.

5. نتيجة 22-صفر

ظل المؤرخون يتجادلون منذ قرن حول ما حدث عندما التقى ريال بيتيس وإشبيلية في عام 1918، الأمر المعروف أن إشبيلية فاز بالمباراة بنتيجة 22-صفر، لكن يُعتقد أن بيتيس أرسل فريقاً من الناشئين لتمثيلهم احتجاجاً على قرار منع اثنين من نجومه المشاركة بسبب أنهما كانا يكملان الخدمة العسكرية وقتها.