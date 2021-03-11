بدء أعمال المؤتمر العربي الثالث والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، أن التحديات الناشئة من جائحة كورونا والآثار التي خلّفتها قد ضاعفت من حجم المهام الموكلة إلى الأجهزة الأمنية، ومنها السهر على تطبيق الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بما يُسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.



وقال كومان في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر العربي الثالث والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية: إنه في ظل ظروف كهذه لم يكن من الغريب أن تعمد التنظيمات الإرهابية إلى استغلال تركيز الأجهزة الأمنية على القيام بمهامها في تطبيق الإجراءات الاحترازية لإعادة تشكيل هياكلها وترتيب صفوفها.

واكد حرص الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على أن لا تؤثر هذه الجائحة على أنشطة مكافحة الإرهاب، وعلى ضمان استمرار التعاون بين الدُّول العربية وبين المجلس وسائر المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال.