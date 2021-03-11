سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأوغندي

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

قدم عبدالله حسن عبيد الشامسي أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أوغندا يويري كاغوتا موسيفيني، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى أوغندا.



ونقل السفير عبدالله حسن عبيد الشامسي تحيات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، و نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرئيس الأوغندي، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس الأوغندي السفير الإماراتي تحياته إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتمنى الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني، للسفير التوفيق في مهام عمله، وفي تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب الرئيس الأوغندي عن إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وأبدى رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين عبر تنسيق الزيارات المتبادلة، وتبادل الخبرات، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون تدفع بالعلاقة إلى أعلى المستويات.

وأعرب السفير الإماراتي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى أوغندا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأوغندا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد السفير عبدالله حسن عبيد الشامسي حرص قيادة البلاد الرشيدة على تطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية بصفة عامة وجمهورية أوغندا بصفة خاصة، مؤكداً أن مشاركة الأمم الأفريقية في إكسبو 2020 دبي تعد فرصة عظيمة لإظهار التاريخ الغني والحيوي للقارة، وقدراتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي عقب جائحة "كوفيد-19".

وأشار خلال اللقاء إلى أن دولة الإمارات تسعى منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، لإقامة علاقات سياسية وطيدة وتعاون اقتصادي مع الدول الأفريقية، وتنعكس قوة العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية من خلال الشراكات ومشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة لتعزيز ازدهار وأمن القارة.