المعارضة التركية تثير الغضب ضد إردوغان

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

صبت المعارضة التركية جام غضبها على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على خلفية ما قالوا إنه تقاعس عن حماية المرأة، واستنكر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، ارتفاع حوادث العنف ضد المرأة في بلاده.



ودعا الأحزاب السياسية إلى التكاتف للتصدي لتلك الظاهرة، وأعرب عن استنكاره لحادث اغتصاب امرأة عجوز وقتلها في ولاية آيدين، وحادث ضرب امرأة أمام أطفالها في مدينة سامسون.

واستطرد «لا ينبغي التسامح مع جرائم قتل النساء والعنف ضد المرأة، دعونا نطبق أشد العقوبات القانونية وأكثرها صرامة ضد الجناة، لنبدأ حملة تثقيفية لضمان حماية نسائنا»