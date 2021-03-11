شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 408.9 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس " كورونا " اليوم الخميس إلى 408909 بعد تسجيل 3518 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى5230 بعد تسجيل 50 حالة وفاة جديدة .

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 3518 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 3492 من بين المقيمين و 26 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 408909 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى5230 منذ 21 فبراير من العام الماضي.