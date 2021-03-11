شكرا لقرائتكم خبر عن فرض الكمامات بالصالات الرياضية في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هونج كونج أنها ستفرض الالتزام بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في مراكز اللياقة البدنية اعتبارا من غدا الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وقال بيان للحكومة إن ارتداء الأقنعة سيكون مطلوبا في جميع الأوقات ما عدا عند الاستحمام أو عند تناول الطعام أو الشراب في منطقة تقديم الطعام.

وذكرت التقارير الواردة من هونج كونج أنه تم اكتشاف أكثر من 30 حالة إصابة بالفيروس الفتاك في الصالات الرياضية وأن الإصابات اجتاحت البنوك والصالات الرياضية والمدراس في أنحاء البلاد.