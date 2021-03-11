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وفيات كورونا تتجاوز 125 ألفا في بريطانيا

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم أن العدد الإجمالي الرسمي لوفيات كوفيد-19 في بريطانيا تجاوز 125 ألفا، وذلك في علامة قاتمة بالبلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا.

وأعلنت السلطات تسجيل 181 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 125168، بينما سُجلت 6753 إصابة جديدة بالمرض.

وكان عدد الوفيات والإصابات والمرضى بالمستشفيات قد انخفض على نحو سريع خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد ارتفاعه في بداية العام جراء سلالة الفيروس الجديدة المتحورة سريعة العدوى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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