اتفاق السيسي وحمدوك على تحرك مشترك في سد النهضة

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وأعرب السيسي خلال استقباله حمدوك عن الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر التي تربط بين البلدين وشعبي وادي النيل، مؤكدا أن تلك الثوابت طالما مثلت نهجا راسخا للسياسة المصرية، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها السودان، والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به.
وطبقا لموقع الأهرام، استعرض السيسي وحمدوك، آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان، وتم التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة.
وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم.
ووصل رئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة أمس، على رأس وفد وزارى رفيع فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون الثنائي فى جميع المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات بالمنطقة.
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