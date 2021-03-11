5 ملايين يمني على بعد خطوة من المجاعة

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وأضاف في بيان «يعاني ما يقرب من 400 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم ومن المرجح أن يفقدوا حياتهم إذا لم يتلقوا العلاج في أسرع وقت ممكن».
وتابع «يواجه أكثر من نصف سكان اليمن نقصا حادا في الغذاء، حيث يقف الملايين على باب المجاعة.
وهذه ليست مجرد أرقام إنها حقيقية وهو أمر يعتصر القلب من الألم».
ولفت بيزلي إلى أن الظروف الشبيهة بالمجاعة يبدو أنها آخذة في الانتشار في جميع أنحاء اليمن والإجابة بسيطة «لدينا لقاح لذلك يسمى الغذاء».
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