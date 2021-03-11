30 ضربة جوية ضد أوكار داعش في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، أن طيران التحالف الدولي نفذ 30 ضربة جوية استهدفت مواقع وأوكار تنظيم داعش في سلسلة جبال قرة جوخ شمال البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، «إنه بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته الناجحة والنوعية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك أوكارهم، وبعد مجموعة من العمليات المتميزة والاستباقية».

وذكر البيان أن قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين.