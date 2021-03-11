وزير الخارجية الفرنسي يحجر نفسه لمخالطته مصاباً بكورونا

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باريس: أفادت أوساط وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أنه تبين أن الأخير كان من مخالطي أحد المصابين بكوفيد-19، ما اضطره إلى "حجر نفسه" وإلغاء جميع مواعيده الحضورية.

وذكر المصدر نفسه أنه "خالط فردا من الاسرة مصابا بكوفيد-19 وحجر نفسه". وألغى لودريان مقابلة كان يفترض أن يجريها الجمعة مع قناة "فرانس انفو".

والتقى لودريان الخميس ثلاثة من نظرائه الألماني هايكو ماس والمصري سامح شكري والاردني أيمن الصفدي للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما استقبل الأربعاء الموفد الأميركي المكلف المناخ جون كيري.