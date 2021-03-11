بالفيديو.. 4 رؤساء أمريكيون سابقون يتلقون لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

شارك عدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقون وزوجاتهم في حملة تشجع الأمريكيين تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، باستثناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته.

كتب أوباما عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، “تلقيت أنا وميشيل التطعيم ضد “كوفيد-19″، لأننا نعلم أنها أفضل طريقة للتغلب على هذه الجائحة وحماية بعضنا البعض وإعادة البلاد إلى العمل مرة أخرى. وفي هذا الصدد، آمل أن تتلقوا اللقاح بمجرد توفره لكم. فهو يمكن أن ينقذ حياتكم.

من جانبها كتبت ميشيل أوباما على “فيسبوك”، “إننا سعيدان جدا لتلقينا اللقاح فهذه أفضل طريقة لحماية بعضنا البعض والعودة إلى بعض نواحي الحياة التي نتفقدها…”.

وشارك أربعة رؤساء أمريكيون سابقون في حملة إعلانية جديدة لتشجيع الناس على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. ويظر الفيديو الإعلاني بيل كلينتون وهو يقول: “لقد فقدنا عددًا كافيًا من الأشخاص وتعرضنا لأضرار كافية”. كما تظهر صورة لكلينتون وزوجته هيلاري وهما يتلقيان اللقاح.

وقال الرئيس السابق جورج دبليو بوش في الفيديو، “من أجل التخلص من هذه الجائحة، من المهم أن يتم تطعيم مواطنينا”.

ويظهر الفيديو، بوش وزوجته لورا وهما يتلقيان اللقاح وكذلك الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل والرئيس السابق جيمي كارتر وزوجته روزالين.