تبون يعلن موعد الانتخابات النيابية في الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن تحديد الموعد المقرر لعقد الانتخابات النيابية، بعد أيام من اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن تبون وقع، اليوم، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، وفقا لأحكام القانون والدستور، حسبما ذكر موقع “النهار أونلاين” الجزائري.

وحدد المرسوم تاريخ تنظيم الانتخابات في 12 يونيو/ حزيران 2021. وقع الرئيس، أمس، المرسوم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وفقا للموقع.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات الذي يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة، خلال جلسة ترأسها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ستكون هذه أول انتخابات منذ ‎وصول الرئيس تبون للحكم في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر ثورة شعبية اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.

وقال تبون سابقا، إن الانتخابات التشريعية هي الخيار الوحيد من أجل إحداث التغيير في البلاد، مشيرا إلى أنه حظي بدعم عشرة ملايين جزائري خلال الانتخابات الرئاسية، وأن أقلية بالآلاف هي التي حرضت على المقاطعة وعرقلة الانتخابات الرئاسية.

تأتي التطورات الأخيرة، بعدما شهدن المدن الجزائرية خلال الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.