آخر تطورات السلالة المتحورة في بريطانيا والعالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 59 دقيقة

أثار اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد مخاوف العالم من جديدة بشأن عدم غمكانية القضاء على الفيروس القاتل خلال القادمة .

قالت العالمة التي تقود أبحاث التقصي عن سلالة كورونا المتحورة التي رصدت لأول مرة في بريطانيا، إن السلالة التي اكتشفت قبل بضعة أشهر، “أصبحت هي السائدة” وتسبب 98 بالمئة من حالات الإصابة في البلاد.

وقالت شارون بيكوك، إن سلالة كورونا البريطانية المعروفة باسم “بي.1.1.7” تنتشر بشكل كبير فيما يبدو، في نحو 100 دولة رُصدت فيها خلال الشهور القليلة الماضية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت مديرة معهد دراسات الجينوم الخاص بكوفيد-19، الذي يرصد تحورات الفيروس: “هي أكثر انتشارا بنسبة 50 بالمئة، وهذا هو السبب في أنها أصبحت سائدة بالبلاد”.

وتابعت خلال إفادة على الإنترنت للجمعية الملكية للطب: “نعرف الآن أنها انتشرت في أنحاء المملكة المتحدة، وتسبب تقريبا كل حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، بنسبة 98 بالمئة”.

وأشارت العالمة إلى أنه “يبدو أن السلالات الأخرى من كورونا في طريقها للاختفاء من بريطانيا”.