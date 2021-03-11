ليبيا.. ميليشيا طرابلس تحشد قواتها بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس، حالة من الفوضى بعد أن بدأت المليشيات تحشد قواتها وتقطع الطرقات في منطقة تاجوراء شرقي المدينة.

مصادر إعلامية أكدت، أن “منطقة تاجوراء تشهد حالة من الفزع والفوضى الأمنية على إثر تحرشات وتحشيد يندر بوقوع اشتباكات عنيفة بين مليشيات ما يسمى جهاز حفظ الاستقرار ومليشيات تاجوراء.” لافتة إلى أن “الميليشيات أقفلت الطريق العام بالمنطقة مستخدمة أسلحة ثقيلة ودبابات، من قبل مليشيا صبرية ومليشيا أسود تاجوراء بعد انقطاع الاتصال مع عبد المعطي آمر مليشيا صبرية واختفائه منذ أمس”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، الخميس، إلى العاصمة طرابلس قادما من مصراتة، في أول زيارة بعد نيله الثقة من مجلس النواب الأربعاء.

إلى جانب ذلك، كشفت المصادر، أن “أبوزريبة نائب رئيس جهاز حفظ الاستقرار من مدينة الزاوية، أمر بالقبض على آمر ميلشيا صبرية للبدء في زعزعة الاستقرار في العاصمة والسيطرة علي أراض داخل طوق العاصمة ومنها تاجوراء وجنوب العاصمة الليبية طرابلس”، مشيرة إلى أن “تلك المليشيات خطفت صباح اليوم الخميس عدد من أعيان المنطقة وكبار السن وبعض منتسبي المليشيات ولم يفرج عنهم”.

ويواجه “الديبية “أول اختبار لحكومته الجديدة بعد منح الثقة من مجلس النواب الليبي، يوم أمس الأربعاء ، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا، اذ تطلب منح الثقة للحكومة حصولها على “50%+1” من أجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.