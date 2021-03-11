زينب أسامة تصدر 8 كليبات في سنة 2021

جدة - عبدالحي حسين - أطلقت الفنانة المغربية زينب أسامة، خلال سنة 2021، أول ألبوم في مسيرتها الفنية تحت اسم ” برا المقارنة ” يتضمن أغاني متنوعة، يرتقب إصدارها بشكل تدريجي طيلة السنة.

وقامت الفنانة المغربية، بإعلان تعديل في اسمها الفني، بحذف لقب “أسامة” والاكتفاء باسمها الشخصي، وذلك تزامنا مع إطلاق أول عمل من الألبوم.

ويتضمن ألبوم ” برا المقارنة” 8 أغاني، متنوعة بين اللهجات المصرية والخليجية والمغربية، تصدر جميعها على شكل فيديو كليب.

وقامت زينب أسامة بتسجيل أغاني ألبومها بين مصر والمغرب، كما تنوي تصوير جميع الكليبات بين الدولتين.

ومن أغاني الألبوم، أغنية “دار العام”، التي تمزج بين الموسيقى العصرية وإيقاعات من التراث الشعبي ” العيطة “؛ إضافة إلى” كيفي كيف الناس ” وهي ثاني أعمال ألبوم زينب الجديد، وهي باللهجة المغربية.