النجاعة الطاقية.. الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحسين الأداء الطاقي للأجهزة المعروضة للبيع

جدة - عبدالحي حسين - صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالنجاعة الطاقية، ويهدف إلى تحسين الأداء الطاقي للأجهزة والتجهيزات المعروضة للبيع فوق التراب الوطني، وبالتالي ترشيد الاستهلاك الطاقي على الصعيد الوطني.

وأكد بيان حكومي أن المجلس المنعقد اليوم الخميس، صادق على مشروع المرسوم رقم 2.20.716، المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.

وبحسب بيان المجلس الحكومي، فإن مشروع المرسوم الجديد يحدد الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الأطراف المعنيون بتسويق الأجهزة والتجهيزات الطاقية، خاصة المنتجون والمستوردون والموزعون، من حيث الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية.

كما أنه يشكل الإطار المرجعي لإصدار قرارات من أجل تحديد، على وجه الخصوص، مستوى الأداء الطاقي الأدنى لكل منتوج مستعمل بالطاقة والفئات الطاقية المسموح له بها في السوق الوطنية التي سيتم عرضها على الملصقات الطاقية مع الإشارة لمستوى استهلاكه من الطاقة.

ووفقا لمشروع هذا المرسوم، فإن المنتوجات المعروضة للبيع فوق التراب الوطني، بما في ذلك تلك المعروضة للبيع عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، يجب أن تحترم الأداء الطاقي الأدنى وأن تتوفر على ملصق طاقي يشير إلى مستوى استهلاكها من الطاقة.

كما سيتم بموجب المشروع مراقبة احترام الأجهزة والتجهيزات للشروط المذكورة في السوق الوطنية وعند الاستيراد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

وسيساهم تفعيل مقتضيات هذا النص في تنوير المواطنين فيما يخص اختياراتهم المتعلقة بالأجهزة والتجهيزات المشغلة بالطاقة آخذين بعين الاعتبار الاستهلاك الطاقي. وسيساهم كذلك في تسجيل طفرة نوعية في سوق هذه الأجهزة وعقلنة الاستهلاك الطاقي الوطني

ويأتي مشروع المرسوم الجديد تطبيقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية.