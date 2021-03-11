التوزيع الجغرافي للإصابات الـ464 بكورونا… جهتا البيضاء والشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ464 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 315 حالة جديدة، منها 253 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

كما سجلت بجهة الشرق، 50 حالة، منها 39 حالة بوجدة.

وجهة مراكش آسفي، سجلت بها 24 حالة، منها 16 بمراكش.

وسجلت 19 حالة بجهة سوس ماسة، ونفس العدد بجهة الشمال، ثم 15 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وسجلت بجهة درعة تافلالت 6 حالات، ثم 5 حالات بالداخلة وادي الذهب، ثم 4 حالات بالعيون الساقية الحمراء، وثلاث حالات ببني ملال خنيفرة، ونفس العدد بفاس مكناس، وحالة واحدة بكلميم واد نون.

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