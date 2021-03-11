مغادرة لاعب “الأسود” لغلطة سراي “تحرك” الرغبة السابقة لإشبيلية وبيتيس في ضمه

جدة - عبدالحي حسين - كشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو، الاسبانية المتخصصة، أن رحيل المغربي يونس بلهندة عن فريقه غلطة سراي التركي، سيحرك الرغبة القديمة لفريقي عاصمة الأندلس إشبيلية وبيتيس في التعاقد معه.

وشدد المصدر ذاته علی كون الوضعية الحالية للدولي المغربي، بعد انفصاله عن فريقه التركي، ستعيد فتح باب المفاوضات بغية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر غلطة سراي التركي بيانا له، في صفحته الرسمية، يعلن فيه فسخ إدارة الفريق عقد اللاعب المغربي يونس بلهندة، الذي كان عقده سينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الإدارة، في بيانها، أن فسخ عقد بلهندة جاء لأسباب منطقية، ومقنعة.

وحسب مراسل قناة بين سبورت، فإن فسخ عقد بلهندة جاء بعد انتقاده إدارة النادي عقب المباراة مع سيفاص سبور.