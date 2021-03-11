تدمير مسيرة حوثية بصعدة.. وخسائر فادحة في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، تدمير طائرة بدون طيار حوثية مفخخة في معقلها الأم صعدة، فيما كبدت الانقلابيين في مأرب خسائر بشرية فادحة.

وقال الجيش اليمني في بيان، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن دفاعاته بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية دمرت طائرة بدون طيار مفخخة لمليشيات الحوثي في مديرية كتافة شمالي شرق محافظة صعدة.

وبحسب البيان فقد تم اعتراض وتدمير الطائرة أثناء اقترابها من مواقع عسكرية للجيش اليمني في "كتاف"، كبرى مديريات صعدة، المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي أقصى شمالي البلاد.



وفي جبهة مأرب شرقا، المحور الأعنف للمعارك، خاض الجيش اليمني بإسناد قبائل المحافظة مواجهات شرسة مع مليشيات الحوثي في الجبهات الجنوبية للمحافظة النفطية.



وذكر البيان أن الجيش اليمني وقبيلة "مراد" تصدوا لهجوم بري شنّته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة جبل "مراد" جنوبي مأرب، فيما تدخلت المدفعية الثقيلة في دك مواقع متفرقة ومجاميع هجومية للانقلابيين.



أسفرت المعارك الطاحنة عن سقوط عشرات العناصر بصفوف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، وفقا للبيان.



في السياق، فجرت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج اليمني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" كمية جديدة من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في المناطق المحررة بمديريات تعز والحديدة.



وبلغت الكمية نحو 2200 لغم تم نزعها وتجميعها من مناطق كانت ملوثة قرب "باب المندب"، وفقا لبيان للبرنامج الوطني لنزع الألغام.



وأشار البيان إلى أن أعمال النزع والتطهير والتدمير للألغام والعبوات من قبل البرنامج اليمني ومشروع مسام السعودي مستمرة في مختلف المناطق الملوثة بالألغام من قبل مليشيا الحوثي.



إعلان حرب بتعز

في الصدد، أطلق محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، إعلان للتعبئة العامة للحرب ضد مليشيات الحوثي حتى فك الحصار المفروض على المدينة و"استكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من الانقلابيين المدعومين إيرانيا".

وحدد المسؤول اليمني سريان إعلان التعبئة العامة ابتداء من الساعة الثامنة من يوم غد الجمعة والانتقال بالسلطة المحلية والعسكرية إلى "حالة الحرب وحشد كل الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والاسناد لمعركة التحرير الفاصلة".



ودعا شمسان المنخرطين في صفوف مليشيات الحوثي من أبناء المحافظة للعودة إلى جادة الصواب والانضمام لصف الشرعية والوقوف بجانب إخوانهم في الجيش اليمني.



وأشاد محافظ تعز بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفهم الاخوية وما قدموه لمحافظة تعز من دعم وإسناد عسكري وإنساني.

ويترقب اليمنيون في مدينة تعز انفراجه حقيقة في مستوى كسر الحصار الحوثي المشدد المفروض منذ 6 سنوات وذلك بتفعيل جبهات الريف الشرقي ومدينة تعز لتحرير مناطق "الحوبان" نقطة العمليات العسكرية للحوثيين في تعز وجنوبي البلاد كافة.

يشار إلى أن الساعات الماضية شهدت اختراقا عسكريا مهما غربا عقب تحرير القوات المشتركة لبلدة "الحناية" التابعة لمديرية "المعافر" غرب المحافظة عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

