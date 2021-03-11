موقع إيطالي: 3 طائرات شحن عسكرية تركية هبطت في غرب ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع إيتاميل رادار الإيطالي المتخصص في الرصد الجوي، عن أن تركيا أرسلت الخميس، 3 طائرات شحن عسكرية إلى ليبيا.

وأكد الموقع الإيطالي، أنه تم رصد إقلاع 3 طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو التركي في طريقها إلى ليبيا.



وأوضح أن الطائرات إيرباص A400M بالرمز 220 انطلقت من قاعدة قيصري، وإيرباص A400M بالرمز 221 من قاعدة أنقرة، ولوكهيد C130 بالرمز 222 من قاعدة قيصري، على التوالي.





وأشار الموقع إلى أن الطائرتين من طراز إيرباص A400M تم رصد هبوطهم في قاعدة الوطية الجوية، كما تم اختفاء طائرة اللوكهيد C130 بالقرب من مصراتة.

وجندت تركيا للقتال في ليبيا أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، أعيد منهم 10,750 بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، وبلغ عدد القتلى من بينهم 496.

وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ولا تزال تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، من خلال دعم مليشيات حكومة فايز السراج واستئناف الجسر الجوي العسكري مع البلد الذي بدأ لتوه مرحلة بناء جديدة لتوحيد مؤسساته وإرساء استقراره.





ويقضي الاتفاق الذي وقعته لجنة (5+5) العسكرية الليبية 23 أكتوبر الماضي في جنيف، بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يوما من الاتفاق.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري.