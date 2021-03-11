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السويد.. إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الديوان الملكي السويدي يوم الخميس عن إصابة الأميرة فكتوريا وزوجها الأمير دانيال بفيروس المستجد.

وقال الديوان في بيان إن "ولية العهد والأمير دانيال ظهر عليهما أعراض خفيفة، لكنهما بحالة جيدة".

وبصفتها ولية العهد، فإن فيكتوريا، البالغة من العمر 40 عاما، هي التالية في خط خلافة العرش السويدي الذي يتربع عليه حاليا والدها الملك كارل الرابع عشر غوستاف.

وكان القصر الملكي السويدي قد أعلن في شهر نوفمبر 2020 عن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما في حجر صحي.

وأفاد القصر في بيان حينها، بأن الأمير كارل (41 عاما)، وزوجته الأميرة صوفيا (35 عاما)، عانيا من أعراض إنفلونزا خفيفة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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