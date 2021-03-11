محمد بن زايد يستقبل رئيس صربيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.



ورحب خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطىء - بزيارة الرئيس الصربي والوفد المرافق إلى دولة الإمارات ..متطلعاً إلى أن تشكل الزيارة دفعاً نوعياً قوياً في مسار تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش سموه، تحياته إلى رئيس الدولة وأطيب تمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

كما تطرق اللقاء إلى تعاون البلدين الهام والفاعل لمواجهة جائحة "كورونا" والتنسيق المستمر بينهما بهذا الشأن منذ بداية الجائحة إضافة إلى الحاجة الملحة خلال هذه الظروف لإعلاء قيم التضامن الإنساني والتعاون لتجاوز تداعيات الجائحة على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بإيصال اللقاحات إلى مختلف أنحاء العالم وصولاً إلى مرحلة التعافي وما بعدها.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهها المنطقة وتقف عائقاً أمام تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار فيها ..مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل المشترك من أجل دعم مبادرات السلام وجهوده والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.