40 ألف جرعة من لقاح كورونا تصل غزة بدعم إماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت 40 ألف جرعة من لقاح "سبوتنك في" الروسي، مساء الخميس، إلى قطاع غزة، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وجاء وصول القافلة الطبية التي تحمل جرعات لقاح كورونا وسط احتفاء رسمي وإعلامي على معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد عماد محسن، الناطق باسم التيار الإصلاحي في حركة فتح خلال مؤتمر صحفي من معبر رفح، وصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تبلغ 40 ألف جرعة من لقاح "سبوتنك V"، وذلك بدعم من دولة الإمارات.

ووجه "محسن"، الشكر لدولة الإمارات على دعمها للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن بصمة الإمارات حاضرة في كل مكان يتواجد فيه الشعب الفلسطيني.

وأكد تخصيص 20 ألف جرعة من اللقاح للضفة، و20 ألفًا للمرضى وكبار السن في قطاع غزة.

وفي شهر فبراير الماضي وصلت إلى غزة 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في"، منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.