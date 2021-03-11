الرئيس الجزائري يحدد 12 يونيو المقبل موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية المبكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حددت الرئاسة الجزائرية، الخميس، رسمياً موعداً للانتخابات البرلمانية المسبقة والتي تقرر إجراؤها في 12 يوينو/حزيران المقبل.



وقال بيان للرئاسة الجزائرية، في بيان إنه "طبقاً لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 يونيو/حزيران 2021".

كما أصدر الرئيس الجزائري "أول أمر رئاسي" منذ حل البرلمان، أعلن فيه إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون حل البرلمان المتمثل في "المجلس الشعبي الوطني" وهو الغرفة الثانية للمجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وهو القرار الثاني من نوعه في تاريخ البلاد منذ نحو 3 عقود.

وعكس ما كان متوقعاً وكما لمح له تبون، لم يتم الإعلان عن موعد واحد للانتخابات التشريعية والمحلية، وهو ما أكدته، الخميس، فاطمة الزهراء زرواطي الأمينة العامة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" عقب استقبالها من قبل تبون.

وهذه المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات يوم السبت، حيث جرت العادة أن تجرى يوم الخميس، فيما تصادف تنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بيوم الأحد.

وأحدثت الرئاسة الجزائرية تغييرات كبيرة على قانون الانتخابات الذي تم تعديله 3 مرات في عهد بوتفليقة وسط انقسام بين الطبقة السياسية.

ومن بين أبرز التعديلات الواردة فيه، العودة إلى القائمة الإسمية وإلغاء النسبية، وكذلك رفع تمثيل الشباب في القوائم الانتخابية إلى 30 % وإجبار الأحزاب والقوائم الحرة على "المناصفة بين الرجل والمرأة" في الترشيحات.

والانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة هي سابع انتخابات نيابية تعددية تنظم في البلاد بعد انتخابات 1991 التي تم إلغاء نتائجها، و1997، 2002، 2007، 2012، 2017.