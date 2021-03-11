شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يحذر من مخاطر موت «الملايين» بسبب المجاعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة: «أ ف ب»

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الخميس، مجلس الأمن من مخاطر موت «الملايين جوعاً» في العالم، في حال لم تُتخذ «خطوات فورية».

وقال خلال اجتماع في مجلس الأمن حول الرابط بين الجوع والأمن، تنظمه الولايات المتحدة، إن «التقلبات المناخية وجائحة كوفيد ـ 19» تفاقم هذه المخاطر، موضحاً أنه في 30 بلداً «بات أكثر من 30 مليون شخص قريبين من المجاعة».