شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يمدد ساعات حظر التجول الليلي كإجراء احترازي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية، زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد، وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحفي، إنه تقرر تمديد ساعات الحظر الليلي ليصبح من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً (بدلاً من العاشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً) اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأضاف أنه تقرر أيضاً إغلاق الحدائق العامة والنوادي والحانات، والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات، وكذلك الأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي، كما تقرر تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد.

وأشار دودين إلى السماح للمطاعم المناوبة بالعمل، بخدمة التوصيل بعد الساعة السابعة مساء.

واتخذ الأردن منذ مارس/آذار الماضي، جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة، تتغير مواعيده بحسب الحالة الوبائية وأعداد الإصابات.

كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء، كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين، شددها مؤخراً.