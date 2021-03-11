شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلين إثر انفجار لغم أرضي غربي تونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي طفلان حتفهما وأصيبت امرأة بجروح، الخميس، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبلية في غرب تونس حيث تتواجد جماعات إرهابية مسلحة تستهدف قوات الأمن والجيش.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، «انفجر ظهر الخميس لغم تقليدي الصنع داخل المنطقة العسكرية المغلقة بمرتفعات السلوم ما تسبب في إصابة طفلين وامرأة كانت ترافقهما». وتولّى الدفاع المدني نقلهم الى المستشفى الجهوي بمحافظة القصرين حيث «توفي الطفلان فور وصولهما إلى المستشفى فيما تمّ تقديم الاسعافات الضرورية للمرافقة».

وتقع مرتفعات السلوم في منطقة الوسط الغربي القريبة من الحدود مع الجزائر ويختبئ فيها متطرفون ينفذون بين وقت وآخر عمليات تستهدف أمنيين وعسكريين. وذكّرت الوزارة سكان المناطق المحاذية لمرتفعات السلوم والمواطنين عموماً بأنه يمنع منعاً باتاً الدخول إلى المناطق العسكرية المغلقة «حفاظاً على أرواحهم من إمكانية تعرضهم لانفجار الألغام أو استهدافهم من طرف الإرهابيين». ومطلع شباط/ فبراير الفائت قُتل أربعة جنود تونسيين في انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة (وسط غرب) القريبة من جبال السلوم، خلال عملية تمشيط وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي العملية. وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات تعقب جماعات مسلحة تنتمي الى خلية «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي. وشن هذا التنظيم في 2014 هجوماً على عسكريين وقتل 15 جندياً، وتلت ذلك سلسلة اعتداءات في البلاد. ومنذ ثورة 2011، تواجه تونس تنامي حركات متطرفة مسلحة خصوصاً في المناطق الحدودية مع كل من الجزائر وليبيا.

وتحسن الوضع الأمني في البلاد في السنوات الأخيرة، لكن حالة الطوارئ لا تزال سارية منذ العام 2015.