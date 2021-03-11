شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون في جامعة خليفة يطورون أداة لتشخيص أعراض باركنسون مبكراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

طور باحثون من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أبوظبي، بإشراف الدكتور ليونتيوس هادجيليونتيادس، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية، أداة لتشخيص الأعراض المبكرة لمرض باركنسون عند الأفراد وإرسال إشعارات بذلك عبر أجهزة الهواتف الذكية. وحقق الفريق البحثي فعالية في الكشف عن مرض باركنسون بنسبة بلغت 92.8% ودقة وصلت نسبتها إلى 86.2%، حيث أثبت الباحثون جدارتهم في كفاءة أداء إطار العمل الذي طوروه والذي تضمن أيضاً بيانات إضافية في الهيكل نفسه كالبيانات المتعلقة بالنطق. وقدم الدكتور ليونتيوس، وبالتعاون مع باحثين من اليونان وألمانيا والمملكة المتحدة، إطاراً للتعلم العميق يقوم بتحليل البيانات التي يتم التقاطها بشكل دقيق أثناء استخدام الهاتف الذكي، حيث تم نشر نتائج البحث في المجلة العلمية المرموقة «ساينتيفك ريبورتس».

وقال ليونتيوس: «تساهم أجهزة الهواتف الذكية في زيادة مستوى الوعي في مجال الرعاية الصحية من خلال استخدام البيانات اليومية في تشخيص الأمراض دون إشراف الطبيب، حيث توفر الهواتف الذكية كماً كبيراً من البيانات التي تكشف عن الأنماط المرتبطة بالحركة والإدراك، فعلى سبيل المثال، تشير الفترة الزمنية الواقعة بين الضغط على أي مفتاح في الهاتف وتركه إلى معلومات محتملة حول إصابة الفرد بمرض باركنسون».

وأضاف: ويدل معدل الوقت ما بين الضغط على زر الهاتف وتركه على سرعة دماغ الفرد في التحكم بالعضلات، فعندما يبدأ الجسم بالحركة تقوم القشرة الحركية في الدماغ بإرسال إشارات إلى الخلايا العصبية في النخاع الشوكي لتنشيط العضلات، ويعتبر الدوبامين واحداً من الناقلات العصبية التي تطلق سلسلة الأحداث لإنتاج حركة أو شعور أو فعل، أما بالنسبة لمرضى باركنسون فالأمر مختلف، فالخلايا التي تنتج مادة الدوبامين تصبح خاملة مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الحركة، وتظهر الأعراض تدريجياً بداية بارتعاش بعض الأطراف وعدم القدرة على المشي واضطرابات حركية أخرى.

وتابع: «يساهم الكشف عن الارتعاشات الطفيفة في بداية المرض في التشخيص المبكر للحالة والذي يتيح الفرصة لنا لتطبيق الاستراتيجيات في وقت مبكر، لذلك، قمنا بالاستفادة من الهاتف الذكي الذي يتميز بسهولة التقاط البيانات، لا سيما عند ربط مفاتيح الكتابة في الهاتف بناقل متخصص وفعال قادر على وصف المتغيرات الناجمة عن الضغط على تلك المفاتيح».