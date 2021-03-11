شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: دعم مصر لقضايا المنطقة نهج استراتيجى راسخ لسياسة لم تتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن عادل بن الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، جهود جمهورية مصر العربية فى دعم ومساندة القضايا العربية ودعمها المتواصل للأشقاء كنهج استراتيجى راسخ لسياستها التى ترتكز على ثوابث لم تتغير تجاه الدول العربية، والتى تؤكد الحرص المصرى الدائم تجاه وحدة الصف وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربى، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أكد فيها أن أمن الخليج جزء من أمن مصر، مؤكداً أن مصر لم تأل جهداً فى دعم ومساندة الأشقاء وتبنيها للقضايا المصيرية، فضلاً عن سياساتها الحكيمة فى معالجة القضايا العربية خاصة القضية الليبية والتى تُوجت مؤخراً بالتوصل لتفاهمات أفضت إلى منح الثقة للحكومة الليبية كخطوة مفصلية هامة فى مسيرة استكمال الاستحقاقات السياسية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى، فى بيان له، عن شكره وتقديره لدعم مصر الكامل للبرلمان العربى باعتباره منبر يعكس الرأى العام للشعوب العربية ويتفاعل إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة فى ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربى، وشريكاً فاعلاً فى خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.