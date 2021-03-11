البحث عن متهم بالقتل في الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحه خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

بدأت شرطة نيويورك عملية بحث واسعة النطاق عن متهم بالقتل أُطلق سراحه عن طريق الخطأ في وقت سابق من السجن.

وأطلقت سلطات السجن في ريكرز أيلاند سراح، كريستوفر باغ، البالغ من العمر 26 عاما بسبب خطأ إداري.

ووجه الادعاء في الولاية الاتهام لباغ بخصوص جريمة قتل بإطلاق الرصاص على رجل عام 2018 في نيويورك.

ووزعت السلطات صورة للمتهم على نطاق واسع، مطالبة من يتعرف عليه بعدم الاقتراب منه وإبلاغ الشرطة بشكل عاجل.

وقال بيتر ثورن نائب مدير العلاقات العامة بالشرطة لشبكة سي بي إس "نحن على علم بما جرى وسوف نبدأ تحقيقا موسعا لاكتشاف التفاصيل".

أما بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك فقال إن الخطأ وقع لأن المتهم كان محتجزا لمدة ثلاثين يوما على ذمة قضية أخرى غير القضية التي اتهم فيها بالقتل، وهو ما سبب اللبس بحيث أطلقت سلطات السجن سراحه بعد انقضاء المدة.

وقال "سوف نتبنى معايير إضافية في السجون للتأكد من عدم تكرار هذا الخطأ، إنه أمر محبط".

وأوضح دي بلاسيو أن الشرطة مقتنعة بأنها ستعثر على المتهم في أسرع وقت.