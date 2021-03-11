عقار يسكنه الورثة.. هل تفرض عليه ضريبة عقارية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

كشف ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، موقف الأشخاص الذين لهم حق الميراث في أحد العقارات التي توفي مالكها ولم يتم توزيع التركة بشكل رسمي من الضريبة العقارية.

وقال السرجاني إن فرض ضريبة على الوحدات التي يتضمنها هذا العقار يتوقف على من هم شاغليها، فإن كانوا من الورثة ويعيشون في هذه الوحدات كسكن شخصي لكل شخص منهم بأسرته، ففي هذه الحالة تعفى هذه الوحدات من الضريبة العقارية إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه.

وأضاف أنه في حالة كانت قيمة أي وحدة من هذه الوحدات 2 مليون جنيه أو أكثر وكان سكنا شخصيا للورثة فإنها تخضع للضريبة فقط على الوعاء الضريبي من قيمة الوحدة، الذي يتم حسابه من مستوى 2 مليون جنيه فأكثر.

وأشار السرجاني إلى أنه إذا كانت هذه الوحدات لا تعتبر سكنا شخصيا لملاكها من الورثة، بحيث يتم تأجيرها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال، فإنها تخضع بالكامل للضريبة العقارية وعليهم دفع هذه الضريبة.

وتنتهي المهلة التي منحتها الحكومة لمالكي أو مستغلي أو منتفعي الوحدات العقارية من أجل تقديم إقرارات الضريبة العقارية بنهاية الشهر الجاري.