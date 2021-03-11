الأردن يرصد أعلى إصابات يومية منذ بدء جائحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذه أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الجائحة رغم الإجراءات والقيود التي فرضتها المملكة قبل أيام بعد زيادة الإصابات.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 457151 حالة.

كما أفادت الحكومة الأردنية، في الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، برصد 63 وفاة جديدة. ما يرفع مجموع الوفيات إلى 5169.

وأضاف الموجز أن نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 15,36 بالمئة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ اللقاح ضد الفيروس.