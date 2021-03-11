المغرب يريد تقنين زراعة القنب الهندي

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صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية.

وهذه النبتة يستخرج منها مخدر الحشيشة.

هذه أول مرة تتبنى فيها السلطات مشروعاً لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة.

قدرت المساحة التي تغطيها هذه الزراعة عام 2019 بحوالي 55 ألف هكتار، وفق ملف نشرته وكالة الأنباء المغربية حول الموضوع.

وكانت هذه المساحة تقدر بنحو 134 ألف هكتار في 2003، وحوالي 74 ألف هكتار في 2005، حسب نفس المصدر.

لكن هذه الزراعة سوف تصبح مباحة، بعد تبني المشروع من طرف البرلمان، في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقا، بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة.

بيد أنها ستكون مشروعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وفق مشروع القانون.

كما يشترط على المزارعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، "إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير"، تحت طائلة العقوبات.

ويطمح المشروع إلى استغلال "الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع"، و"استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان".

وينوه إلى "التطور المتزايد للسوق العالمي للقنب الطبي" مع متوسط توقعات نمو يقدر بـ60 بالمئة في أوروبا و30 بالمئة عالميا.

إضافة إلى "تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".