عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون "الإسراء والمعراج" في المسجد الأقصى

أحيا عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الخميس، ذكرى الإسراء والمعراج، في المسجد الأقصى بمدينة القدس.



ونظمت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، احتفالا بهذه المناسبة داخل المسجد، تخللته كلمات وأناشيد دينية.



وتدفق فلسطينيون من سكان القدس والمناطق العربية في إسرائيل، برفقة أبناء عائلاتهم بمن فيهم الأطفال والنساء إلى المسجد.



وشاهد مراسل الأناضول متطوعون وهم يوزعون الهدايا على الأطفال في باحات المسجد.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن نحو 50 ألف شخص توافدوا إلى المسجد منذ ساعات الصباح.



وخلال الاحتفال، تحدث مفتي القدس والديار الفلسطيني الشيخ محمد حسين، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، ورئيس قسم الوعظ والارشاد في مديرية المسجد الأقصى، الشيخ خالد العيساوي.



وتركزت الكلمات حول "معاني الإسراء والمعراج وارتباطها بالمسجد الأقصى".



وأكد المتحدثون على أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، مع التأكيد على رفض الاجراءات الإسرائيلية ضد المسجد والمصلين فيه.



وشهدت أسواق البلدة القديمة بالقدس، حركة تجارية نشطة، فيما دوّت مكبرات الصوت بالأناشيد الدينية الإسلامية.



وقال سكان محليون للأناضول إن أسواق القدس القديمة، لم تشهد اكتظاظا مشابها منذ شهور طويلة.

المصدر: الاناضول