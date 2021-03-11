طابع بريدي لخريطة كردستان الكبرى يستفز تركيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 07:11 مساءً - منذ 7 ثواني

أثار طابع بريدي أصدرته حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، انزعاج الحكومة التركية، بحجة أنه يتضمن خريطة لـ “كردستان الكبرى”، ويحتوي على أجزاء مقتطعة من تركيا وسوريا.

وزارة الخارجية التركية، احتجت على مسودة الطابع البريدي الذي أصدرته حكومة إقليم كردستان، ضمن مجموعة أخرى من الطوابع بمناسبة زيارة البابا “فرنسيس” الى الإقليم، مطالبة بتصحيح فوري للطابع.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، مساء أمس الأربعاء، إنه “من الملاحظ أن من بين الطوابع التذكارية، التي من المتوقع إصدارها، من إدارة إقليم كردستان العراق، بمناسبة زيارة البابا فرنسيس، طابع بريدي يرسم خريطة تشمل بعض المدن في تركيا أيضًا”.

وأضافت الخارجية في بيانها، “بعض قادة إدارة الإقليم الكردي في العراق، الذين يتجاوزون حدودهم، يحاولون استخدام هذه الزيارة للكشف عن أحلامهم الفارغة تجاه وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق”.

كما طالبت إدارة الإقليم، بتذكر “كيف أن مثل هذه الطموحات الخبيثة انتهت بالفشل”، مشيرة الى أن أنقرة “تنتظر من سلطات إدارة الإقليم الكردي في العراق إصدار بيان لازم لتصحيح هذا الخطأ الفادح، في أسرع وقت ممكن وبشكل واضح”.

من جهته، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، “جوتيار عادل”، أن مسودة الطابع البريدي التي تحمل خريطة “كردستان الكبرى” التي نشرت بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان، البابا “فرنسيس” لأربيل، لم يُصادق عليها بعد، من أجل المباشرة بطباعتها وإصدارها.

وقال “عادل” خلال مؤتمر صحفي، إن اختيار تصاميم الطابع البريدي يجري على الأسس القانونية والدستورية، وقدمت عدة مسودات من التصاميم من أجل طباعتها، لكن حتى الآن لم يُصادق على أي منها.

يشار الى أنه، خلال زيارة البابا “فرنسيس” إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق في 7 من آذار الحالي، عُرضت ستة تصاميم لطوابع بريدية من وزارة النقل والاتصالات في حكومة الإقليم أمام “البابا”، وحملت إحداها صورة بابا الفاتيكان ومعها خريطة “كردستان الكبرى”.