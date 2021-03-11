الأمم المتحدة تطلق حملة لدعم الدعوة العالمية إلى الإنصاف في توزيع اللقاحات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أطلقت الأمم المتحدة حملة عالمية جديدة تحت شعار “فقط معا”، ودعت الى الوصول العادل والمنصف إلى لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الحاجة إلى استجابة عالمية منسقة ترمي إلى ضمان إتاحة اللقاحات في جميع البلدان بدءا بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر ضعفا.

واعتبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد أن الجهد العلمي غير المسبوق على المستوى العالمي لتطوير اللقاحات، أعطانا الأمل في القضاء على الفيروس – الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا إذا عملنا معا لضمان توفير لقاحات كوفيد-19 لجميع الناس وفي كل مكان. فقط معا سنتمكن من دحر الجائحة وتغيير الحقبة الحالية لتحمل في طياتها الأمل.

من جهتها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة التواصل العالمي ميليسا فليمنغ أنه إذا كان علماء العالم قادرين على تطوير لقاحات آمنة وفعالة في غضون سبعة أشهر فقط، فإن باستطاعة قادة العالم تحطيم هذا الرقم القياسي لتحقيق أهدافهم، وتوفير التمويل الكافي، وزيادة التصنيع لإتاحة جميع الأشخاص على كوكب الأرض للحصول على التطعيم.